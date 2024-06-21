Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı. Sorsan komşusuna medeniyet dersi verirler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı. Sorsan komşusuna medeniyet dersi verirler

Birçok bölgede tatilcilerden geriye çöp yığınları kaldı. Sahiller, göl kenarları ve ormanlar çöple doldu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Dün bayram tatilinin bitmesiyle bazı tatilciler memleketlerine ger döndü.

Gözde tatil beldeleri ise çöp yığınlarıyla doldu. Plajlar, sahiller, ormanlar, göl kenarları ve piknik alanları çöplüğe dönüştü.

Sosyal medyada art arda paylaşılan görüntüler ‘Olmaz olsun böyle tatil böyle piknik’ dedirtti.

MERSİN

Mersin’den Silifke’ye kadar her yerin çöple dolduğu, kirlendiği görüldü. Video paylaşan bir kullanıcı “Mersin'den Silifke'ye kadar aynı manzara,don-atlet sezonu ve en az yarısı aynı mod,aileler nasıl rahatsız olmuyor anlamıyorum,trafik felç,fiyatları 3'e katlamış esnaf,heryer çöp,kavgalar-tanatalar bonusu ve buna tatil diyorlar” dedi.

HATAY

Hatay Arsuz plajından gelen kirlilik görüntüsü de tepki topladı. Sosyal medya kullanıcısı plaja çöplerin döküldüğü fotoğrafı paylaşarak “Maalesef sahil kenarları ve kumsallarda ciddi bir çöp sorunu var. Tatil köylerine gelen vatandaşların duyarsızlığı için önlemlerin cezai işlemle alınması taraftarıyım.” İfadelerini kullandı.

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İSTANBUL- ŞİLE

Havaların ısınmasıyla kendilerini Şile plajlarına atan vatandaşlar gördükleri manzara ile hayal kırıklığına uğradı. Şile plajları adeta çöp yuvasına döndü.

İstanbul’da da bazı piknik ve ormanlık alanlarda göl kenarlarında çöp yığınları birikti.

DİDİM

Didim’in dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki çöp rezaleti de tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, plajın her yerinin plastik şişeler, poşetler, yiyecek atıkları ve sigara izmaritleriyle kaplı olduğu görüldü.

İZMİR

İzmir’de de benzer görüntüler ortaya çıktı. Ekipler çöpleri torba torba topladı. İzmir Selçuk'ta günlük olarak toplanan çöp miktarı yaklaşık 60 tondan 150 tona çıktığı öğrenildi.

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