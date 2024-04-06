Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi
Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatilinin başlaması ile birlikte benzin ve motorine gizli zam geldi. Tatilcilerin yola çıkması ile birlikte gelen zamla benzin ve motorinde fiyatlar değişti. Gelen son zamma “Tatilciler gözünüz aydın” yorumu yapıldı. Yola çıktıktan sonra zammı görenler "Üzgünüm Leyla" dedi.