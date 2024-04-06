Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi

Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatilinin başlaması ile birlikte benzin ve motorine gizli zam geldi. Tatilcilerin yola çıkması ile birlikte gelen zamla benzin ve motorinde fiyatlar değişti. Gelen son zamma “Tatilciler gözünüz aydın” yorumu yapıldı. Yola çıktıktan sonra zammı görenler "Üzgünüm Leyla" dedi.
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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 1

Brent petrolde yükseliş ivmesi devam ediyor. Alınan son verilere göre Brent Petrol 82 dolar seviyelerine yükseldi. Son olarak motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe indirim yapılmıştı. Brent petrol fiyatları yükselir yükselmez akaryakıta zam geldi.

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 2

Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti.

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 3

Benzin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira arttı. Birbiri ardına gelen zamlar sonrasında motorinde iki kez benzinde de 1 kez indirime gidildi.

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 4

Brent petrol fiyatları 87 dolar seviyesine gelirken son olarak bayram tatilinin ilk günü benzine 6 kuruş, motorine ise 9 kuruş zam yapıldı. Yakıttaki artış pompaya yansıdı.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43.44 TL
Motorin: 42.05 TL
LPG: 22.04 TL

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 43.53 TL
Motorin:42.12 TL
LPG: 22.10 TL

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 7

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin:44.36 TL
Motorin:43.00TL
LPG: 22.35 TL

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Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi 8

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44.56 TL
Motorin:43.20TL
LPG: 22.90 TL

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