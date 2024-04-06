Merkez Bankası'ndan kritik karar. Bankalardaki uygulama bitiyor

Kaynak: AA
Merkez Bankası'ndan kritik karar. Bankalardaki uygulama bitiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi sonlandırıyor. Duyuru yapıldı, TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların üzerinde bir yükü kaldırıyor. Duyuru yapıldı, TCMB menkul kıymet tesis oranı önce yüzde 4'te 1'e düşürüyor. Ardından da uygulama tamamen sonlandırılacak.

TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır." denildi.

MENKUL KIYMET TESİSİ NEDİR?

Menkul kıymet tesisi, finansal piyasalarda menkul kıymet alımı, satımı ve saklaması gibi işlemleri gerçekleştiren kuruluşlara verilen genel bir terimdir. Bu kuruluşlar, yatırımcıların menkul kıymetlerle ilgili işlemlerini kolaylaştırır ve güvenli bir şekilde saklar. Ancak bu terim, Türkiye’de bankalar için farklı bir anlam taşımaktadır. Bankalar için menkul kıymet tesisi, TCMB tarafından getirilen bir yükümlülüktür. Bu yükümlülük, bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olarak tanımlanabilir.

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