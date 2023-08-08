Tatilcilere şok: Denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmek yasaklandı. Plajlarda cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri vatandaşları girmemeleri konusunda uyarıyor.

KAYNAK: İHA
Tatilcilere şok: Denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy'de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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