Tatilden dönen vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Tatil için 15 gün evinden ayrılan Levent Yıldız, eve gelince gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Camdan içeri giren kargalar, evin banyo kısmını çöp ve dallarla doldurdu.

Tatilden dönen vatandaş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık semtinde oturan Levent Yıldız, 15 gün önce tatile çıktı. Tatilini yaptıktan sonra eve dönen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Banyosunun çöp ve dal yığınlarıyla dolu olduğunu gören Yıldız, neye uğradığını şaşırdı. O esnada evi çöp yığına kim getirdiğini düşünen Yıldız, bir anda kargaların dallarla camdan içeri girdiğini gördü. Yıldız küvetin içine baktığında ise gözlük, çorap, plastik malzeme, bant ve dallarla karşılaştı.

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"BANYOMU İLK GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRDIM, KİM YAPMIŞ OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Levent Yıldız, "15 gündür evde yoktum. 15 günün sonunda eve geldiğimde kargaları içeride gördüm. Dal parçalarını, çorapları, komşulardan buldukları ne malzeme varsa hepsini getirmişler. Her türlü eşya var, karıştırdıkça ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Muhtemelen yumurtlayacaklardı, burayı da güvenli buldukları için yuva yapmak istemişler. 2 sene önce de yine odamın penceresi açıktı. Bir haftada çok fazla çöp yığınını dolabıma doldurmuşlardı. Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi. Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü. Pencereyi hemen kapattım ve dışarı çıktım. Kargalar pencerenin önünde dönmeye başladı. Kiraların yüksek olduğu bu dönemde ben yokken kargalar evime çökmüşler" dedi.

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