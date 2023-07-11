Tatula bitkisi spazm gidericidir

Spazm giderici etkisi olduğu bilinen tatula bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Tatula bitkisi spazm gidericidir

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Spazm giderici etkisi olduğu bilinen tatula bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SPAZM NEDİR?

Bir kasın ya da vücutta yer alan kas grubunun çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılmasına spazm denilmektedir. Spazmı tetikleyen bazı unsurlar yer almaktadır. Spazm aniden gelişen bir ağrı olarak da bilinmektedir. Spazm kramplar eşliğinde de görülebilir. Çoğu zaman kramplarla da karıştırılan bir durumdur. Spazm vücutta kas olan bölgelerde olabilir. Özellikle boyun, kalp, mide gibi spazmlar en yaygın görülen spazm çeşitlerindendir.

TATULA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

İlaçlarda yaprakları ve tohumları kullanılır. Tatula bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve tohumları kullanılır. Tohumlarından elde edilen tentür ya da yağ kullanılabilir.

Sigara şeklinde nefes darlığını gidermek için kullanılabileceği gibi merhem halinde ağrı giderici olarak da kullanılmaktadır.

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