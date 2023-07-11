Egzama ve romatizmaya birebir iyi geliyor. Faydası olmadığı hastalık neredeyse yok

Egzama ve romatizmaya birebir iyi gelen menengiçin faydaları dikkat çekti. Menengiçle ilgili detaylar haberimizde…

Egzama ve romatizmaya birebir iyi geliyor. Faydası olmadığı hastalık neredeyse yok

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Egzama ve romatizmaya birebir iyi gelen menengiçin faydaları dikkat çekti. Menengiçle ilgili detaylar…

MENENGİÇİN FAYDALARI

-Romatizma ağrılarını azaltır

-Egzama cilt sorunlarına iyi gelir

-Nefes darlığına iyi gelir

-Vücuttaki ödemleri atar

-Öksürüklere iyi gelir

-Mide ağrılarını iyileştirir

-Cilt yaralarını iyileştirir

-Ayak terlemesini engeller

-Kalp yetmezliği riskini ortadan kaldırır

-Cinsel gücü arttırır

-İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir

-Böbrek taşı ve kum sorunlarına iyi gelir

-Kolesterolü dengeler

MENENGİÇ NEDİR?

Menengiç (Çitlembik) (Pistacia terebinthus), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) familyasından bir ağaç türüdür.

Menengiç (Çitlembik) (Pistacia terebinthus), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) familyasından bir ağaç türü.

Drenajı iyi, hafif, kuru ve sıcak toprakları tercih eder. En iyi gelişmeyi alkali topraklarda yapar. Fazla boylanmaz ve yavaş büyür. Işık isteği yüksektir. İki evciklidir.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dâhil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

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