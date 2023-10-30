Tatvan’da Gazze’ye yararına hayır çarşısı açıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze yararına hayır çarşısı açıldı.

KAYNAK: İHA
Tatvan’da Gazze’ye yararına hayır çarşısı açıldı

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki Filistinliler için hayır çarşısı açıldı. Tatvan’da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'ndeki Tatvan Yaşam AVM önünde Filistin'e destek için hayır çarşısı açıldı. Kadınların bir araya gelerek yaptığı ve hayır çarşısında satılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin geliri, Filistinlilere gönderilecek. Hayır çarşısında yöresel ev yemekleri, el sanatları, yerli mahsullerin yanı sıra fotoğraf sergisi de düzenlendi. Hayır çarşısının salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

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