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Kış geri geldi. Tatvan beyaza büründü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uzun süredir yağan yağmur yerini kara bıraktı. Kent merkezi beyazlara büründü.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:18
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Tatvan'da kar yağışı etkili oldu

Kış geri geldi. Tatvan beyaza büründü
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Meteorolojinin uyarılarının ardından dün geceden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bitlis’in Tatvan ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu Bölgesi için çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

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