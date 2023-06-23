Tavada taşı kavurup emdiler. Bizim de bu ekonomiyle bu seviyeye gelmemize az kaldı

Çin’in doğusunda geleneksel bir yemek, sosyal medyada gündem oldu. Bunun sebebi ise yemeğin ana malzemesinin taş olması.

''EM VE AT''

‘Suodiu’ olarak adlandırılan yemeğin Türkçe anlamı ise ‘’em ve at’’.

Yemeğin yapılışında toplanan taşlar önce yıkanarak yağda kızartılıyor. Daha sonra kızartılan taşlara, kırmızı biber yağı, sarımsak sosu, diş sarımsak, doğranmış biber ekleniyor.

Daha sonra taşlarla karıştırılan bu tatlar, servis edilerek yeniliyor. Taşlara geçen bu lezzetler emilerek yenilirken, taşlar ise kenara ayrılıyor.

Suodiu'yu örnekleyen internet kullanıcılarının videoları, geçtiğimiz hafta Çin'in tüm sosyal medya platformlarında yayıldığı görülürken, ortaya da çeşitli tarifler çıktı.

Çin’de paylaşılan bir videoda şef, "Bir porsiyon baharat tutkuyu canlandırıyor" diyerek yemeğin alkol kadar popüler olduğunu söyledi.

RESTORANLARDA DA SATILIYOR

Çin’de popüler olan bu yemeğin porsiyonu ise restoranlarda yaklaşık 16 Yuan’a (2,30 ABD Doları) satılıyor.

Çin’de, suodiu yemeğinin tarihinin yüzlerce yıl öncesine dayandığına inanılıyor. Yerel basında çıkan bir habere göre, kayıkçılar tarafından sözlü tarih yoluyla nesiller boyu aktarıldığı belirtildi.

Yemeğin ortaya çıkışında ise, eskiden kayıkçıların bir nehrin ortasında mahsur kalabildiği ve malları teslim ederken yiyecekleri bittiği için bu yemeğe başvurdukları aktarıldı.

Türkiye’de yemeği görenlerin ise, ‘’bu ekonomik gidişatın devam etmesi üzerine yemeğin bize gelmesi çok uzun sürmez’’ yorumları yapıldı.