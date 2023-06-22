Asgari ücretten sonra yemek bedeli de yeniden belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklandı. Yıl sonuna kadar işverenlerin yemek bedelinden istisna edebileceği kazanç tutarı ise 105.75 TL olarak uygulanacak.

Asgari ücretten sonra yemek bedeli de yeniden belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Asgari ücreti net 11 bin 402 liraya çıkaran ara zammının ardından işverenlerin yemek istisnası tutarları da belli oldu.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, 2023 Temmuz - Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105.75 TL olarak uygulanacak.

"İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek.

Sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre, SGK çocuk parası aylık 268,29 aile yardımı da 1 bin 341 liraya çıkacak. Alt sınırdan Bağ-Kur prim tutarı 4 bin 628, tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı da 4 bin 628 lira olarak uygulanacak.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı Magazin
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu Magazin
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı Güncel
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü Dünya
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı Siyaset
Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı
TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca Spor
TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca