Tavşankulağı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tavşankulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

TAVŞANKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Çuhaçiçeğigiller familyasından; toprak altında yassı ve toparlak yumruları olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp eklinde ve açık renkli lekelidir. Çiçekleri uzun saplıdır. Rengi pembe, veya morumsu pembedir. Hafif kokuludur. Meyvesi kapsül eklindedir. Toprak altında bulunan kısmında; zamk, pektin, şeker ve saponin karakteri bir glikozit taşır. Köküne, topalak kökü denir.

TAVŞANKULAĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Kabızlığı giderir.

-Bağırsak solucanlarını düşürür.

-Aybaşı kanı söktürür.

-Sıklamen çiçeğinin çayı yapılarak tüketilmesi sonucunda sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

-Bunun dışında, bağırsakları rahatlatan bir özelliğe sahip olan bu çiçek, hazımsızlığın giderilmesine destek olacaktır.

TAVŞAN KULAĞI BAKIMI

Tavşan kulağı çiçeğinin yetiştirildiği yerin mutlaka yel alan yani rüzgâr alan bir yer olması gerekir. Aksi halde çiçek istediği ortamı bulamadığından çok çabuk bozulur ve ölür. Bu çiçek aynı zamanda kökleri ile fazla oynandığında da bozulur. Tavşan kulağı çiçeği mevsim olarak kış mevsimine pek uygun bir çiçek değildir. Nedeni de bu mevsimde olan soğukluğa dayanıklı olmayışıdır. Bitkinin dayanabileceği en düşük sıcaklık ise eksi yedi derecedir. Bunun ışında yaz aylarında güneşi öğlen saatlerinde alması hiç iyi değildir. Bunun dışında diğer aylarda ise günde birkaç saat mutlaka güneş ışığını direkt alması gerekir. Sonbahar mevsiminde ise bitkinin havanın soğumaya başlaması ile önce toprak kurumaya başlamalıdır. Ondan sonra toprağı sulanmalıdır. Soğuk havalar başladıktan sonra ise toprağı tamamen kurumadan sulanmaması gerekir. Bu şekilde yapılan sulama işlemleri tavşan kulağı çiçeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için çok önemlidir. Bu bitki yoğun bir çiçek açma döneminden sonra, yavaş yavaş çiçeklerini açmamaya başlar. Bu evrenin gerçekleşmesi ile tavşan çiçeğinin dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirme döneminde bitkiye üç sulamada bir kere besin verilmelidir. Ayrıca bu işlem üç kez tekrarlanmalıdır. Tavşan kulağı Çiçeğinin en iyi yetiştiği toprak çeşidi humuslu kara topraktır. Tavşan kulağı çiçeği tohumla çoğaltılabileceği gibi kökündeki yumrular ile de çoğaltmak mümkündür.