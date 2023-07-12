Tavşankulağı bitkisi bağırsak solucanlarının düşürülmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine iyi gelen tavşankulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti. Tavşankulağı bitkisiyle ilgili detaylar...

BAĞIRSAK SOLUCANI NEDİR?

Bağırsak solucanı; bağırsaklarda yaşayan, tüketilen gıdalar ile beslenen parazitlerden oluşmaktadır. Bağırsak parazitleri bağırsaklardaki sindirim sisteminde yaşar. Bağırsak solucanı, kolayca tedavi edilebilen enfeksiyonel bir hastalıktır. Tedavi yöntemi, tekrardan enfekte oluşmasını engeller. Mutlak bir sonucu görmek için, aynı evde yaşayan kişilerin de tedaviyi kabul etmesi gerekir. Bağırsak solucanı hastalığının vücuttan atılması için bitkisel tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde bireyler doğal ve sağlıklı bir şekilde hastalıktan kurtulmaktadırlar.

TAVŞANKULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Çuhaçiçeğigiller familyasından; toprak altında yassı ve toparlak yumruları olan çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı, kalp eklinde ve açık renkli lekelidir. Çiçekleri uzun saplıdır. Rengi pembe, veya morumsu pembedir. Hafif kokuludur. Meyvesi kapsül eklindedir. Toprak altında bulunan kısmında; zamk, pektin, şeker ve saponin karakteri bir glikozit taşır. Köküne, topalak kökü denir.