Tavşankulağı bitkisi kabızlığa iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen tavşankulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KABIZLIK NEDİR?

Konstipasyon veya bilinen adı ile kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, haftada üçten az bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanır. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Geride bıraktığınız haftada 3'den az dışkılama yapmış olmak.

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması.

-Sıklığın ve dışkı miktarının az olması

-Tuvaletinizi zorlanarak çıkarmanız..

-Bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığınızı hissediyorsanız.

-Mide ağrısı ve kramplar.

-Şişkinlik oluşmuşsa bunlar kabızlık durumunu işaret ediyor olabilir.

TAVŞAN KULAĞI BAKIMI

Tavşan kulağı çiçeğinin yetiştirildiği yerin mutlaka yel alan yani rüzgâr alan bir yer olması gerekir. Aksi halde çiçek istediği ortamı bulamadığından çok çabuk bozulur ve ölür. Bu çiçek aynı zamanda kökleri ile fazla oynandığında da bozulur. Tavşan kulağı çiçeği mevsim olarak kış mevsimine pek uygun bir çiçek değildir. Nedeni de bu mevsimde olan soğukluğa dayanıklı olmayışıdır. Bitkinin dayanabileceği en düşük sıcaklık ise eksi yedi derecedir. Bunun ışında yaz aylarında güneşi öğlen saatlerinde alması hiç iyi değildir. Bunun dışında diğer aylarda ise günde birkaç saat mutlaka güneş ışığını direkt alması gerekir. Sonbahar mevsiminde ise bitkinin havanın soğumaya başlaması ile önce toprak kurumaya başlamalıdır. Ondan sonra toprağı sulanmalıdır. Soğuk havalar başladıktan sonra ise toprağı tamamen kurumadan sulanmaması gerekir. Bu şekilde yapılan sulama işlemleri tavşan kulağı çiçeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için çok önemlidir. Bu bitki yoğun bir çiçek açma döneminden sonra, yavaş yavaş çiçeklerini açmamaya başlar. Bu evrenin gerçekleşmesi ile tavşan çiçeğinin dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirme döneminde bitkiye üç sulamada bir kere besin verilmelidir. Ayrıca bu işlem üç kez tekrarlanmalıdır. Tavşan kulağı Çiçeğinin en iyi yetiştiği toprak çeşidi humuslu kara topraktır. Tavşan kulağı çiçeği tohumla çoğaltılabileceği gibi kökündeki yumrular ile de çoğaltmak mümkündür.