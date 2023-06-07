Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı

İHA’nın haberine göre, Tunçbilek Beldesi’nde Murat A. idaresindeki 16 AOA 607 plakalı otomobil Domaniç’ten Tavşanlı’ya seyir halinde iken Termik Santralden Domaniç istikametine dönmekte olan sürücü Mehmet U. İdaresindeki 01 AAS 869 plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 AOA 607 plakalı otomobilde bulunan Gonca A.(14) Gözde A.(15) Beyza A.(19) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.

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