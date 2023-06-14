Tavşanlı’da trafik kazası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tavşanlı’da trafik kazası

İHA’dan alınan bilgilere göre, Haşim Benli bulvarından Salı pazarı istikametine dönmekte olan Süleyman P. İdaresindeki 61 PF 510 otomobil ile plakası belirlenemeyen İsmail U. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü İsmail Ü. Ve arkasında yolcu konumunda bulunan Şemsettin U. yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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