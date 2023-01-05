5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fırat Aydınus derbi hakemini açıkladı. Tavsiye verdi

Fırat Aydınus derbi hakemini açıkladı. Tavsiye verdi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Fırat Aydınus, hakemlerle ilgili bir takım tavsiyelerde bulundu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:58
Takip Et

Tavsiye verdi. Fırat Aydınus derbi hakemini açıkladı

Fırat Aydınus derbi hakemini açıkladı. Tavsiye verdi
+
Aa
-

Eski hakem Fırat Aydınus, 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş bir yazı kaleme aldı. Hürriyet yazarı Aydınus, mevcut durumun yerliler için uygun görünmediğini ve yabancı bir hakeme davet gidebileceğini kaydetti. 

Fırat Aydınus'un yazısı şöyle: 30 yıl hakemlik yapan biri olarak yabancı hakemle ilgili böyle bir tavsiyede bulunmak canımı acıtıyor, çok üzülüyorum ama mevcut şartları dikkate alarak tavsiyemi dile getiriyorum... Ortam dehşet saçıyor, insanlar delilik satıyor, bence böyle bir atmosferde hakemlerimizi, daha çok zarar verecek bir ateşin içine atmayın. Yabancı hakem gelirse yaşanabilecek pek çok olumsuzluğun önüne geçersiniz.

Otuz yıl hakemlik yaptığım bu ülkede kalben asla kabul edemeyeceğim yabancı hakem konusundaki şu anki konjonktürde mantığım 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için bana 'Acaba' dedirtiyor. Yeni yılın ilk derbisini yönetmeye aday FIFA hakemlerinin son durumuna baktığımızda, bu maçı bu ortamda kaldırabilecek çok az isim var. 

Onlar için de gerek algoritmik veriler gerekse Merkez Hakem Kurulu'nun bu hakemler hakkındaki bireysel düşünceleri derbiye atanmaları yolunda olumsuz bir hava yaratıyor. 

HAKEMLERİN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Hakemlerin durumunu değerlendiren Aydınus "Mete Kalkavan bir basketbol maçında tribünde giydiği forma nedeniyle Galatasaray cephesinde asla olumlu karşılanmaz. Atilla Karaoğlan, son yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında yaptığı majör hatası yüzünden bu derbi için şansını kaybetti. Abdulkadir Bitigen adaylardan biri fakat bu atmosferde derbiye atanırsa kendini çok iyi hazırlayıp konsantre etmeli.

Erkan Özdamar Sivas-Galatasaray maçındaki gol iptali ve sonrasında yaşananlar nedeniyle uzun süre zaten maç alamayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun şansı önceki gün yapılan açıklamalar doğrultusunda ortadan kalktı. Ali Palabıyık performans cezası aldığı için Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetme şansı yok. Arda Kardeşler'in mevcut performansı bu ağır maç için yeterli değil.

YABANCI HAKEM BİR ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Yabancı bir hakemin derbiyi yönetmesi konusunda tavsiyesini sunan tecrübeli hakem "Yukarıdaki veriler ışığında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için en kuvvetli adaylar Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler kalıyor. Görünen o ki, birinci yarıyı Halil, ikinci yarıyı Umut yönetir! FIFA kokartı olmayan hakemlerin içerisinde bu maçın ağırlığını kaldırabilecek tecrübeye sahip bir hakem yok dolayısıyla ne kadar karşı gelsem de, sadece oluşan bu kaotik ortam için 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dışarıdan bir hakem getirilmesi belki bazı şeylerin önüne geçebilir. Örneğin bu maça atanacak veya atanmaya aday hakemlerin derbi öncesinde yaşayacakları kaygı, stres ve sonrasında oluşabilecek durumlar nedeniyle "Aman bana bu maç verilmesin" düşüncesini bertaraf edebilir TFF ve MHK."

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ben Tosunpaşa
5.01.2023 14:16
90 derece dönüş yaptılar yine hakemler hep boyunduruk altında adaleti olanlar kimsenin sözüne bakmaz çıkar maçını dürüstçe yönetir hatalar olur olmaz diye bir şey yok kasti olmadıkça  
 
Ben Tosunpaşa
5.01.2023 14:12
Canını acıtıyormuş vah vah hak dan hukuk dan adalet den ne anlarsınız sanki kendisi sütten çıkmış ak kaşıksın son 3 sezon kimlerin katkılarıyla şampiyonlar çıktı malum takımın başkanı ağlamaya başladı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
5
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı 
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Çocuk parkında cinayet
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
﻿Suudi Arabistan kaç kişinin umre yaptığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.