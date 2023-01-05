Fırat Aydınus derbi hakemini açıkladı. Tavsiye verdi

Eski hakem Fırat Aydınus, 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş bir yazı kaleme aldı. Hürriyet yazarı Aydınus, mevcut durumun yerliler için uygun görünmediğini ve yabancı bir hakeme davet gidebileceğini kaydetti.

Fırat Aydınus'un yazısı şöyle: 30 yıl hakemlik yapan biri olarak yabancı hakemle ilgili böyle bir tavsiyede bulunmak canımı acıtıyor, çok üzülüyorum ama mevcut şartları dikkate alarak tavsiyemi dile getiriyorum... Ortam dehşet saçıyor, insanlar delilik satıyor, bence böyle bir atmosferde hakemlerimizi, daha çok zarar verecek bir ateşin içine atmayın. Yabancı hakem gelirse yaşanabilecek pek çok olumsuzluğun önüne geçersiniz.

Otuz yıl hakemlik yaptığım bu ülkede kalben asla kabul edemeyeceğim yabancı hakem konusundaki şu anki konjonktürde mantığım 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için bana 'Acaba' dedirtiyor. Yeni yılın ilk derbisini yönetmeye aday FIFA hakemlerinin son durumuna baktığımızda, bu maçı bu ortamda kaldırabilecek çok az isim var.

Onlar için de gerek algoritmik veriler gerekse Merkez Hakem Kurulu'nun bu hakemler hakkındaki bireysel düşünceleri derbiye atanmaları yolunda olumsuz bir hava yaratıyor.

HAKEMLERİN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Hakemlerin durumunu değerlendiren Aydınus "Mete Kalkavan bir basketbol maçında tribünde giydiği forma nedeniyle Galatasaray cephesinde asla olumlu karşılanmaz. Atilla Karaoğlan, son yönettiği Gaziantep-Beşiktaş maçında yaptığı majör hatası yüzünden bu derbi için şansını kaybetti. Abdulkadir Bitigen adaylardan biri fakat bu atmosferde derbiye atanırsa kendini çok iyi hazırlayıp konsantre etmeli.

Erkan Özdamar Sivas-Galatasaray maçındaki gol iptali ve sonrasında yaşananlar nedeniyle uzun süre zaten maç alamayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun şansı önceki gün yapılan açıklamalar doğrultusunda ortadan kalktı. Ali Palabıyık performans cezası aldığı için Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetme şansı yok. Arda Kardeşler'in mevcut performansı bu ağır maç için yeterli değil.

YABANCI HAKEM BİR ŞEYLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Yabancı bir hakemin derbiyi yönetmesi konusunda tavsiyesini sunan tecrübeli hakem "Yukarıdaki veriler ışığında Fenerbahçe-Galatasaray maçı için en kuvvetli adaylar Abdulkadir Bitigen ile Halil Umut Meler kalıyor. Görünen o ki, birinci yarıyı Halil, ikinci yarıyı Umut yönetir! FIFA kokartı olmayan hakemlerin içerisinde bu maçın ağırlığını kaldırabilecek tecrübeye sahip bir hakem yok dolayısıyla ne kadar karşı gelsem de, sadece oluşan bu kaotik ortam için 8 Ocak'taki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dışarıdan bir hakem getirilmesi belki bazı şeylerin önüne geçebilir. Örneğin bu maça atanacak veya atanmaya aday hakemlerin derbi öncesinde yaşayacakları kaygı, stres ve sonrasında oluşabilecek durumlar nedeniyle "Aman bana bu maç verilmesin" düşüncesini bertaraf edebilir TFF ve MHK."