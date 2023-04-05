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Fırat Aydınus Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki VAR konuşmalarını ifşaladı

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray'ın tepki gösterdiği VAR hakemi Hakan Ceylan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Aydınus, geçen sene yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan 'VAR' olayını anlattı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:33
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Fırat Aydınus'tan flaş itiraf

Fırat Aydınus Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki VAR konuşmalarını ifşaladı
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Fırat Aydınus, VAR hakemi Hakan Ceylan ile geçen sene yaşadığı bir olayı itiraf etti.

Aydınus, geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yanlış karar verdiğini açıkladı.

''BANA ATTIRABİLİRSİN DEDİ''
Fırat Aydınus konuşmasında, , "Bu maçın geçen senekini ben yönettim. Larin elle oynadı diye penaltı verdim. Benim açımdan sanki kolunu ileri çıkarmışta topu durdurmuş gibi gördüm. VAR hakemi Hakan Ceylan'a, "Bak ben böyle gördüm. Diğer açılardan nasıl gözüktüğünü görmüyorum, çok itiraz var. Diğer açılarını görmek lazım." dedim. "Baktı, baktı bana 'Attırabilirsin' dedi.'' sözlerini sarf etti.

''SEN BU PENALTIYI NASIL ATTIRIRSIN''
"Bir geldim seminerde, 'Ya Hakan bu açılardan izleyip beni nasıl çağırmazsın' diyorum. Benim açımdan izlediğinde 'Bu ne' diyorum, 'Penaltı' diyor. '3 tane daha açı var. Onları benim görebilme şansım var mı?' diyorum. 'Yok' diyor. 'Senin görebilme şansın vardı, gördün. Sen bu penaltıyı bana nasıl attırırsın' diyorum." şeklinde konuştu.

Aydınus ayrıca, "Benim bugünkü aklım olsa 'Hakan attır diyor ya!' 'Ben gideceğim kardeşim bakacağım diğer açılara da derdim.' dedi.

 

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