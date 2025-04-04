Tavuk döner hazırlanışı ile ilgili korkunç sözler! "Resmen öldürmeye teşebbüs gibi"

Dışarıda acıkan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği döner ile ilgili yaşananlar korku yarattı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri döner sonrası zehirlenerek hastanede tedavi gören 648 kişinin zehirlenmesi ile ilgili açıklamada bulunan yetkili isimlerin dönerin hazırlanışıyla ilgili sözleri duyanları şoke etti.

Prof. Dr. Vedat Göral tavuk döner hazırlanışı ile ilgili açıklamada bulundu ve tehlike yaratacak hazırlanış durumuyla ilgili önemli detaylar verdi.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor" dedi ve merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılarak hazırlanan tavuk dönerin zararlarına dikkat çekti.

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NTV'den Aydan Durak'ın haberine göre; Göral'ın çamaşır suyu sözleri ise şoke etti. Görel açıklamasında; "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntem" dedi.

Tavuk döner zehirlenmesi, uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir gıda zehirlenmesi türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu durum, genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla ortaya çıkar. Uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliği de tavuk zehirlenmesine yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, çocuk ve yaşlılarda, hamilelerde, kronik hastalığı olanlarda daha sık görülür. Hamile kadınlar tavuk zehirlenmesine karşı daha hassastır, bu durum hem anne hem de bebek için risk oluşturabilir. Bu nedenle, hamilelik sırasında tavuk tüketimine ekstra özen gösterilmelidir." dedi.

"TAVUK BAYAT YA DA HİJYENİK KOŞULLARDA PİŞMEMİŞ"

Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde kalmasına neden olur. Uygun olmayan saklama koşullarında da (örneğin 4°C’nin üzerinde) bakteriler hızla çoğalır." diyor.

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"TAVUK DÖNER HER YERDE YENİLMEMELİ"

Tavuk dönerin her yerde yenilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Göral, "Beklemiş veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçaları, yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirildiğinde zehirlenme riskinin arttığını söylüyor.

Tavuk zehirlenmesi, doğru hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleriyle büyük ölçüde önlenebilir. Doğru pişirme sırasında iç sıcaklık kontrolü ihmal edilmemelidir. Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C’ye ulaşmalıdır. Tavuk parçalarının eşit şekilde pişmesi sağlanmalıdır. Beklemiş veya daha önce pişirilmiş tavuk döner parçaları, yeni pişirilecek tavuk dönerin arasına serpiştirilmemelidir."

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"RESMEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS GİBİ"

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının tavuk döner yapımında kullanıldığını aktaran Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanılmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir." diyor ve "Bu nedenle, merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılmamalıdır. Ayrıca bilinen ve tanınan/markalaşmış yerde tavuk döner tüketilmelidir." dedi.

TAVUK VE TAVUK DÖNER ZEHİRLENMESİ NEDENLERİ;

Bakteriyel enfeksiyonlar, bakteriyel bulaş

Tavuğun çiğ veya az pişmiş olması

Uygun olmayan saklama koşulları

Çapraz bulaşma

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELER?

Mide bulantısı

Kusma

Sulu ishal (kanlı olabilen)

Midede kramp ve şiddetli karın ağrısı

Ateş ve titreme

Halsizlik

İştahsızlık

Baş ağrısı

Karında şişkinlik ve gaz

Bulanık veya çift görme

Uzuvlarda hareket kaybı

Yutma güçlüğü

Ciltte karıncalanma ve kaşıntı

ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilere, bol bol ve sık sık sulu yiyecekler vermek gerekir. Çoğu durumda hastalık kendiliğinden giderilir. Bazı hastalar ise, ancak serum ve bazı tedavisi ile hastalığı geçirebilmektedirler.

Gıda zehirlenmesi önlemek için yemeklerden önce eller yıkanmalı, tırnak temizliğine önem gösterilmeli, besinler yıkanmadan yenmemelidir. Taze ürünler tüketmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca içtiğiniz suları da filtrelemeniz daha iyi olacaktır.