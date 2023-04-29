Tavuk fabrikası alev alev yandı

Elazığ’da bir tavuk fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 4 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Tavuk fabrikası alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, olay, Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokak'ta meydana geldi. Bir tavuk işletme fabrikasında saat 01.30 sıralarında elektrik kablolarındaki kıvılcım nedeni ile yangın çıktı.

Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikada bulunan tüketilmeye hazır tonlarca tavuk eti çöp oldu.

aw880335-01.jpg

aw880335-02.jpg

aw880335-03.jpg

aw880335-04.jpg

aw880335-05.jpg

aw880335-06.jpg

aw880335-07.jpg

aw880335-08.jpg

aw880335-09.jpg

aw880335-10.jpg

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti Güncel
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı Güncel
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek' Spor
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor Ekonomi
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu Dünya
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu