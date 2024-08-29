Tavuklarını korumak için tilkiyle dost oldu

Antalya’da yaşayan Mustafa Uysal, doğayla olan bağı sayesinde sıradışı bir dostluğa imza attı. Uysal, bahçesindeki tavuklara zarar vermemesi için her gün düzenli olarak yemek ve su bıraktığı tilkiyle beklenmedik bir ilişki geliştirdi. Uysal’ın bu dikkatli yaklaşımı, tilkinin güvenini kazanmasına ve ona alışmasına neden oldu. Tilki, zamanla Uysal’ın bahçesine düzenli olarak gelmeye başladı ve aralarındaki mesafe giderek azaldı. Uysal, tilkiye sunduğu yiyecek ve suyla onu hem besledi hem de bir dost gibi davranarak tilkinin güvenini kazandı. Bu alışkanlık, tilkinin Uysal’ı her gün ziyaret etmesine ve aralarındaki dostane ilişkinin güçlenmesine vesile oldu.