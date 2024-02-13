Son derece pratik, hafif ve sağlıklı bir seçenek olan tavuklu şehriye salatası öğle menülerinde sıklıkla tercih ediliyor. Evde şehriye ile yapabileceğiniz şehriye salatası tarifini sizler için derledik. Peki, tavuklu şehriye salatası nasıl yapılır? Tavuklu şehriye salatası için malzemeler neler?

TAVUKLU ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ

Tavuklu şehriye salatası, hafif ve lezzetli bir salata seçeneğidir. İşte tarifi:

- 1 su bardağı şehriye

- 1 tavuk göğsü

- 1 çay bardağı mısır

- 1 çay bardağı bezelye (isteğe bağlı)

- 1 adet kırmızı biber

- Yarım demet taze soğan

- Yarım demet taze maydanoz

- Zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber

TAVUKLU ŞEHRİYE SALATASI NASIL YAPILIR?

Şehriyeleri tuzlu suda haşlayın. Haşlanan şehriyeleri süzüp soğumaya bırakın.

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Kırmızı biberi küçük doğrayın.

Taze soğanları ince dilimleyin. Taze maydanozu doğrayın.

Geniş bir karıştırma kabında, haşlanmış şehriyeleri, didiklenmiş tavuk göğsünü, mısırı, bezelyeyi, doğranmış kırmızı biberi, taze soğanı ve taze maydanozu karıştırın.

Ayrı bir kapta, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi iyice çırpın. Bu karışımı salatanın üzerine ekleyin.

Tüm malzemeleri nazikçe karıştırarak salatayı servise hazır hale getirin.

İsteğe bağlı olarak üzerine susam veya ceviz ekleyebilirsiniz.