Yıllardır açıklamadığı tarifi verdi İşte irmik tatlısının en tatlı hali

Tarifi oranında gizli Yıllardır saklanan irmik tatlısı tarifi

İçinde tereyağı, irmik, şeker, süt bulunan irmik tatlısı fırında revani gibi pişirilerek üzerine şerbet dökülen bir tatlı. Ancak şerbetini ayarlayamaz iseniz tatlısınız hamur olabilir. Üzerine bir miktar dökeceğiniz tarçın da tatlınıza enfes bir lezzet katacaktır.

TADI ORANLARDA GİZLİ

500 gram irmik

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

2 çorba kaşığı un

İRMİK TATLISI ŞERBETİ

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limon

İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlıya önce şerbetini hazırlayarak başlayın. Su ve şekeri oranlarına dikkat ederek derin bir tencerede kaynatıp, bir miktar koyulaşınca soğumaya bırakın.

Hamuru iççin yumurtaları iyice çırpın. İçerisine şeker, un, kabartma tozu, vanilya, Hindistan cevizi ve en sonrada irmiği ekleyerek hızlıca karıştırın.

Önceden yağlanmış tercihen yuvarlak cam bir kabın içine boşaltın ve üzerini düzeltin.

Fırınınız 18 derecede tutun.

Pişen kek kıvamındaki tatlının üzerine şerbeti bir kerede dökmek en sık yapılan hata... Şerbetin yarıya yakınını tepsinizi dökün ve çekmesini bekleyin. Kalanını azar azar kaşıklarla üst kısmı emecek şekilde ekleyin.

Üzerini bol miktarda Hindistan ceviziyle örtülünceye kadar kaplayır.