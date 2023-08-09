Tayland açıklarındaki petrol sızıntısı için harekete geçildi

Tayland'da, bir gemiden kaynaklandığı düşünülen ve Phuket adasında bulunan Sirinat Ulusal Parkı'nın yanı sıra Phuket açıklarındaki Koh Racha Yai adasına da ulaşan petrol sızıntısının temizlenmesi için harekete geçildi.

KAYNAK: AA
Tayland açıklarındaki petrol sızıntısı için harekete geçildi

Bangkok Post’un haberine göre, Deniz ve Kıyı Kaynakları Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Pornsri Suthanaruk, petrol sızıntısının temizlenmesine dair atılacak adımları yetkililerle görüştü.

Petrol sızıntısının çıkış noktasının Phuket'e komşu Phangnga eyaleti açıklarındaki bir gemi olduğu ve 6 Ağustos'ta Koh Racha Yai adasına ulaştığının düşünüldüğünü aktaran Suthanaruk, yaklaşık 3 ton petrolden meydana gelen sızıntının uzun vadeli bir tehlike oluşturmasını önlemek için "mümkün olduğunca çabuk bir şekilde" müdahale edildiğini kaydetti.

Petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle deniz canlılarının da tehdit altında olduğunu söyleyen Suthanaruk, dört deniz kaplumbağasının petrol sızıntısı nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Suthanaruk, turistleri sızıntının bulunduğu plajlarda yüzmemeleri konusunda uyardı.

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