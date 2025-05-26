Tayland ithalatında yeni rekor

Tayland’ın ithalatı Nisan ayında 28,95 milyar dolara ulaşarak yüzde 16,1 ile Ağustos 2022’den bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. Mart ayındaki yüzde 10,2’lik artışın üzerine çıkan bu rakam piyasa beklentisi olan yüzde 7’lik artışı da geride bıraktı. Tayland Ticaret Bakanlığı verilerine göre ithalat 11 ay üst üste büyüme kaydederken, özellikle sermaye mallarında yüzde 27,5, yarı mamul ürünlerde yüzde 17,4, tüketim mallarında yüzde 11,99 ve yakıt ürünlerinde yüzde 1,7 artış yaşandı. Ancak taşıt ekipmanlarında yüzde 0,6’lık düşüş görüldü.

Elektrik makineleri ithalatı yüzde 55,8, devre kartı yüzde 40,4, bilgisayar ve bileşenlerinde yüzde 40,5, mücevher ve gümüş ürünlerinde yüzde 33,8 artış dikkat çekti. Ayrıca makine ve bileşenleri yüzde 15,1, ev aletleri yüzde 13, ve demir çelik ürünleri yüzde 6,1 yükseldi.

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İHRACAT BÜYÜMESİ BEKLENTİYİ AŞTI

Tayland’ın Nisan 2025 ihracatı yüzde 10,2 artışla 25,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 9,1 artış yönündeydi. Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında planlanan yüzde 36’lık Tayland mallarına uygulanacak vergiyi 90 gün erteleme kararı sonrası fabrikaların hızla ihracata yönelmesiyle sağlandı. Ancak, mart ayında yüzde 17,8 olan büyüme oranı yavaşladı.

Sanayi ve tarım ürünleri ihracatında karışık tablo dikkat çekti. Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 16,6 artarken, özellikle bilgisayar ihracatı yüzde 75,1, kauçuk ürünleri yüzde 15,9, entegre devreler yüzde 39,0 arttı. Tarımsal ürün ihracatında ise sert düşüşler yaşandı; pirinç ihracatı yüzde 44,1, kurutulmuş meyveler yüzde 38,5 azaldı.

Başlıca ihracat pazarları arasında ABD, Çin, Japonya, Avrupa Birliği ve ASEAN ülkeleri yer aldı. ABD, geçen yıl Tayland ihracatının yüzde 18,3’ünü alarak en büyük pazar oldu. Ocak-Nisan 2025 döneminde ihracat yüzde 14 artışla 107,2 milyar dolara çıktı.

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DIŞ TİCARET AÇIĞINDA KESKİN ARTIŞ

Tayland’ın dış ticaret açığı Nisan ayında 3,3 milyar dolara yükselerek geçen yılın aynı dönemindeki 1,64 milyar dolardan ciddi bir artış gösterdi. Bu açık, piyasa beklentisi olan 1,2 milyar doların oldukça üstünde gerçekleşti. Üç ay sonra görülen bu dış ticaret açığı, ithalatın ihracattan hızlı büyümesinden kaynaklandı.

Tayland Merkez Bankası ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ithalat ve ihracat arasındaki makas giderek açılıyor. İlk dört ayda ihracat yüzde 14 artışla 107,2 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 9,6 yükselişle 109,4 milyar dolara yaklaştı. Bu durum, ülkenin dış ticaret dengesinde ciddi bir bozulmaya işaret ediyor.

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ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Tayland hükümeti, ABD’nin uygulamak istediği yüzde 36’lık yüksek tarifenin önüne geçmek için Washington’a resmi müzakerelerin başlaması için bir öneri çerçevesi sundu. Bu girişim, ticaret savaşlarının etkilerini azaltma ve Tayland ekonomisini koruma amacı taşıyor. Ayrıca, Tayland hükümetinin yeni teşvik ve destek programlarıyla iç tüketimi canlandırmaya çalıştığı bildiriliyor.

Tayland’ın dış ticaret performansı, küresel ekonomik koşullar ve ABD ile ilişkilerdeki gelişmeler doğrultusunda yakından izlenmeye devam edecek.