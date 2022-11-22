Tayland'da bombalı saldırı: 1 ölü, 29 yaralı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Narathiwat'ın Mueang ilçesinde polis lojmanına bomba yüklü kamyonetle bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada bir polis hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu en az 29 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, kamyoneti lojmanların bulunduğu alana park eden polis üniformalı saldırganın daha sonra bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Patlamanın ardından olay yeri güvenlik kordonuna alınırken bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Tayland Kraliyet Polisi Sözcüsü Tümgeneral Archayon Kraithong, Emniyet Genel Müdürü Damrongsak Kittipraphat'ın bölgeye intikal ettiği bilgisini paylaştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.