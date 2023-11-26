Tayland’da dolandırılan Türk dünyanın gündeminde. Neyi var neyi yok kaptırdı

Tayland’a giden Türk turist, uygulama üzerinden tanıştığı Taylandlı kadın tarafından tuzağa düşürülerek otel odasında duş aldığı sırada gasp edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tayland’da dolandırılan Türk dünyanın gündeminde. Neyi var neyi yok kaptırdı

Tayland’ın Pattaya şehrine Turistik gezi amaçlı giden bir Türk vatandaş bir tanışma uygulaması üzerinden 38 yaşında olan bir Taylandlı kadın ile tanıştı. Tanıştığı kadınla üç gün boyunca uygulamadan konuşan adam, en sonunda buluşma yeri belirleyerek Pattaya'da bir kafede bir araya geldi. Kafede bir süre konuşan ikili ardından otele geçti.

“SEN DUŞA GİR”

Otelde Nam isimli kadın Türk turiste "sen duşa gir" dedi. Duşa giren Türk turist, banyodan çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 60 bin lirası ve iPhone 14 Pro model telefonunun kayıp olduğunu fark eden Ruhan, hemen polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler Nam'ın eyaletten kaçarak saklandığını belirledi.

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MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda önce Türk turistin telefonu yol kenarında bir yerde gizlenmiş olarak bulundu, kısa bir süre sonra da Nam motosiklet ile kaçarken yakalandı. Apar topar mahkemeye çıkartılan Nam, Tayland'ın imajını ve turizme olan güveni zedelediği gerekçesiyle tutuklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albay Somchai Teerapatpaisarn ise yaşananların ardından şöyle dedi:

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