Japonya ve Tayland, ekonomik işbirliğinin artırılmasında anlaştı

Japonya ve Tayland Dışişleri Bakanları, iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi mutabakatına vardı.

KAYNAK: AA
Japonya ve Tayland, ekonomik işbirliğinin artırılmasında anlaştı

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Kamikawa Yoko, Bangkok ziyaretinde, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara ile görüştü.

İki ülkenin karşılıklı ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alan Dışişleri Bakanları, Japonya ve Tayland arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

Bakanlar, dijital yatırım ve e-ticaretten altyapı geliştirmeye kadar Japonya'nın Tayland'daki yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik işbirliğinin son durumunu da değerlendirdi.

Tayland Dışişleri Bakanı Parnpree, geçen ay göreve gelen Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in 2024 yılında Japonya'ya resmi ziyarette bulunmayı planladığını aktardı.

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