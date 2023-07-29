Tayland’da havai fişek deposunda patlama

Tayland’da Narathiwat eyaletinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 115’den fazla kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tayland’da havai fişek deposunda patlama

Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Yetkililer, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda patlamaya çelik kaynağı sırasında yaşanan teknik bir hatanın neden olduğunu açıklarken patlamanın etkisiyle çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

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Olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta yaşayan görgü tanığı Seksan Taesen, yüksek, gök gürültüsünü andıran bir ses duyduğunu ve tüm evin sallandığını söyledi.

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Patlamanın ardından dışarıya baktığını ifade eden Taesen, “Yıkılan bir ev ve yerde yatan insanlar gördüm. Tam bir kaostu” dedi.

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Tayland’da inşaat endüstrisinin güvenlik anlamında zayıf olduğu ve ölümcül kazaların sık görüldüğü bilinirken geçen ay başkent Bangkok’ta inşaat halindeki bir köprünün yoldan geçen araçların üstüne çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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