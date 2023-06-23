Tayland'da binlerce ölü balık sahile vurdu

Konuyla ilgili konuşan uzmanlar küresel iklim değişikliğinin buna sebep olabileceğini açıkladı.

Tayland'da binlerce ölü balık sahile vurdu

Editör: Serkan Talan

Tayland’ın güneyindeki Chumphon eyaletinde 4 kilometrelik sahil şeridi boyunca on binlerce ölü balık karaya vurdu. Uzmanlara göre bu duruma iklim değişikliğinden dolayı ortaya çıkan plankton çiçeklenmesi sebep olmuş olabilir.

Kasetsart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dekan yardımcısı Thon Thamrongnawasawat, balık ölümlerini sudaki oksijen seviyelerini düşüren ve balıkların boğulmasına neden olan doğal bir olay olan çiçeklenmeye bağladı.

Dekan, "Mercan ağartması veya plankton çiçeklenmesi gibi çeşitli doğal fenomenler, binlerce ila on binlerce yıldır doğal olarak meydana geldi. Bununla birlikte, küresel ısınma meydana geldiğinde, mevcut fenomenleri yoğunlaştırıyor ve sıklığını artırıyor” dedi.

Yerel makamlara göre, plankton patlamaları yılda bir veya iki kez oluyor ve genellikle iki ila üç gün sürüyor.

Yetkililer daha fazla değerlendirme ve analiz için deniz suyu topladı.

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