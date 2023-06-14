Tayland'da dang humması alarmı! Son 3 yılın en yüksek seviyesi

Tayland'da dang humması vakaları 19 bini aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesini buldu.

Tayland'da dang humması alarmı! Son 3 yılın en yüksek seviyesi

Vietnam Plus’ın Vietnam Haber Ajansına (VNA) dayandırdığı habere göre, ülkede son dönemde artan dang humması vakaları ve hastalık kaynaklı ölümler endişeye neden oluyor.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Traisuree Taisaranakul, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, dang virüsü nedeniyle yılın başından bu yana en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, enfeksiyon oranının geçen yıla kıyasla 4,2 kat arttığını söyledi.

Taisaranakul, ülkede her hafta yaklaşık 900 enfeksiyon ve 1 ölüm kaydedildiğini ve çoğu dang humması vakasının başkent Bangkok'un da içinde olduğu 5 şehirde yaşandığını sözlerine ekledi.

Halk Sağlığı Bakanlığının Hastalık Kontrol Departmanı (DDC) da geçen hafta ülkede toplam 19 bin 503 dang humması vakasının bildirildiğini; enfeksiyonların çoğunun 5 ila 14 yaş çocuklarda meydana geldiğini bildirdi.

DDC Genel Müdürü Thares Krasanairawiwong, sivrisinek kaynaklı hastalığın yayılmasını engellemek için hijyen kurallarına uyulması ve sivrisinek üreme alanlarının ortadan kaldırılması uyarısını yaptı.

Bakanlık, haziran ila ağustos aylarındaki yağmur mevsimi nedeniyle vakaların artmasını beklediklerini bildirdi.

DANG HUMAMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

(Kaynak: AA)

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