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Karakol alev alev yandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gece saatlerinde üç katlı bir karakolda yangın çıktı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:27
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Taylandda karakol alev alev yandı

Karakol alev alev yandı
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(AA)- Tayland'ın başkent Bangkok’un Sathorn bölgesinde bulunan bir karakol binasında yerel saatle 04.30 sırlarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede üç katlı binanın tamamını sardı.

Görgü tanıklarına göre yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına, çatının çökme ihtimaline karşı yalnızca dışarıdan müdahale etmek zorunda kaldı.

Yangın 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

TÜM BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ

Tayland Metropolitan Polis Amiri Thiti Saengsawang yaptığı açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen yangının resmi belgelerin saklandığı alt katta başladığını, daha sonra üst katlara yayılarak tüm binayı kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti.

Saengsawang, yangında can kaybı veya yaralanma ise olmadığını, önemli vakalara ait herhangi bir belgenin imha edilip edilmediğini kontrol etmenin zaman alacağını belirtti.

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