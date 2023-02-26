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Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor

Gazeteci Mehmet Faraç’ın paylaştığı görüntüde, dana kıymanın kilosunun 275 TL'den satıldığı görüldü. Faraç paylaşımına “İşte vahim tablo... Ette zam durmuyor, iktidar seyrediyor.” notunu düştü.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:49
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Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı

Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
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2023’te de 29 bin lirayı bulan yoksulluk sınırının yanından dahi geçemeyen asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilen halk alım gücünün düşmesinden, esnaf ise her geçen günün daha büyük hayal kırıklığı yaşatmasından şikâyetçi.

Enflasyonla mücadele kapsamında birçok süper market ürün fiyatlarını bir süreliğine sabitlemişti. Ancak ne yazık ki bu durum uzun sürmedi.

Gazeteci Mehmet Faraç sosyal medya hesabından bir zincir markette 275 liraya satılın 1 kilogram kıymanın fotoğrafını şu notla paylaştı:

“275 TL. Bazı yerlerde 300 lirayı geçmiş. 1 kilo kıymanın fiyatı bir ay içinde nasıl bu hale geldi?.. Bu millet nasıl et alacak şaşıyorum? Bu memleket tarım ve hayvancılık ülkesiydi, kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. İşte vahim tablo... Ette zam durmuyor, iktidar seyrediyor.”

“BENİM ALANIM EKONOMİ”

Sosyal medyada yayılan görüntü akıllarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT yayınında kullandığı sözleri getirdi.

Erdoğan, düşük faiz mesajı vererek, “Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz.
Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada.” demişti.

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