Tayland'da korkutan anlar: Denizin ortasındaki feribot alev aldı!

Sabah saatlerinde Tayland'ın güneyindeki Koh Charoen-2 isimli feribotun makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede feribotu sararken, yolcular büyük panik yaşadı. Panikleyen bazı yolcuların denize atladığı öğrenilirken, alev alan feribota ilk müdahale çevredeki tekneler tarafından yapıldı. 97 yolcu ve 11 mürettebat ekipler tarafından kurtarılırken, alevlerin feribotun tamamını sardığı görüldü. Yardım tekneleriyle adaya getirilen yolculardan dumandan etkilenenler, hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.