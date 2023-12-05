Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü

Tayland'da meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün ağaca çarpması sonucu 14 kişi öldü.

KAYNAK: AA
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Bangkok'tan güneydeki Songkhla kentine gitmek üzere yola çıkan bir otobüsün ağaca çarptığı bildirildi.

Otobüsün toplam 49 kişiyi taşıdığı aktarılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün direksiyon başındayken uyuyakalmış olabileceğinin değerlendirildiği ve kaza nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tayland Trafik Kazaları Veri Merkezine göre, 2022'de trafik kazalarında ülke genelinde yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, 2021'de Tayland'da trafik kazalarının toplam ölümlerin neredeyse üçte birini oluşturduğunu açıklamıştı.

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