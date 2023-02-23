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Tayland'da polisin öldürülme anı kamerada

Tayland'da kendisini takip eden seyir halindeki motorlu polise hızla çarparak ölümüne sebep olan sürücü aracını otoyolda bırakarak kaçtı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:55
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Tayland'da polisin öldürülme anı kamerada

Tayland'da polisin öldürülme anı kamerada
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(İHA) - Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Polis kamerası tarafından kaydedilen olayda, şüpheli sürücü aracını aniden kendisini takip eden motorlu polisin üzerine kırdı.

Çarpmanın etkisiyle motordan düşerek yaklaşık 80 metre sürüklenen polis olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracını kaza alanında bırakan sürücü ise kayıplara karıştı.

Tayland Polisi, görevli otoyol polisinin ölümüne sebep olan ve aracında alkol şişesi bulunan kaçak sürücü hakkında acil yakalama kararı çıkarttı.

Polisin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

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