Tayland'da sürgünden dönen eski Başbakan hapse atıldı

Editör: Osmancan Erok

Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra, yıllarca kendi isteğiyle sürgünde yaşadıktan sonra ülkeye döndükten saatler sonra, 8 yıllık cezasını çekmek üzere hapse girdi.

Bölücü eski lider, kendisine bağlı bir partinin yeni hükümeti kurma yolunda önemli bir oylamayla karşı karşıya kaldığı gün geri döndü.

Thaksin, geri dönme kararının Pheu Thai partisinin iktidar hedefiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ancak birçok kişi partinin 74 yaşındaki milyarderin geri dönüşünü kolaylaştırmak için asker yanlısı partilerle anlaşmalar yaptığına inanıyor.

Thaksin'in özel jeti yerel saatle sabah 9 civarında Bangkok'a indi ve burada ailesi ve destekçileri tarafından karşılandı.

Thaksin, havaalanından çıktıktan sonra Tayland kral ve kraliçesinin portresinin önünde secdeye kapandı. Bir süre terminalin önünde bekleyen yandaşları ve medyayı selamladı ancak herhangi bir konuşma yapmadı.

Yüzlerce destekçisi, onun gelişinden saatler önce havaalanının dışında toplandı, Thaksin'le uzun süredir ilişkilendirilen bir renk olan kırmızıyı giydi ve ellerinde karşılama mesajları taşıyan pankartlar taşıdı. Ona bağlılıklarını şarkılar ve ilahilerle gösterdiler, ardından girişte göründüğünde yüksek sesle tezahürat yaptılar.

YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA GIYABEN YARGILANDI

Thaksin, popülist politikaları destekledi ve telekomünikasyon servetini kendi Thai Rak Thai partisini kurmak için kullandı. 2001'de başbakan seçildi, 2005'te yeniden seçildi, ardından 2006'da bir askeri darbeyle devrildi ve birkaç yıl sonra sürgüne kaçtı. Thaksin, siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle reddettiği yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gıyaben yargılanmış ve sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.