4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tayland’da yük trenine bombalı saldırı

Tayland’dan Malezya’ya plastik taşımakta olan seyir halindeki bir yük trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:42
Takip Et

Tayland’da yük trenine bombalı saldırı

Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
+
Aa
-

Tayland’da Malezya’ya plastik taşımakta olan 15 vagonluk bir yük treni, Songkla eyaletinden geçtiği sırada bombalı saldırıya uğradı. Şiddetli patlama sonucu 15 vagonluk treninin 11 yük vagonu raydan çıkarak yol kenarına devrildi. Trenin 2’si makinist olmak üzere 4 kişilik mürettebatının bulunduğu lokomotif bölümü raylarda kalırken, saldırıda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Bölge polis şefi Bantern Laochareng saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırının 26 kiloluk ev yapımı bir bomba ile gerçekleştirildiği ve şiddetli patlamanın ardından bombanın yerleştirildiği rayların altında 2 metrelik bir çukur oluştuğunu belirtti. Laochareng ayrıca saldırıda terör veya hırsızlık şüphelerinin bulunduğunu ifade etti.
Saldırının gerçekleştirildiği Hatyai (Tayland) - Padang Besar (Malezya) tren hattı ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
3
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
4
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
5
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
6
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
7
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.