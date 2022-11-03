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Taylor Swift tarih yazdı. ABD müzik listelerinde İlk 10'u ele geçiren ilk müzisyen oldu

ABD'li şarkıcı Taylor Swift Amerika'da müzik listelerini alt üst etti. Swift en fazla dinlenen şarkılar listesinde ilk 10'u tümüyle ele geçiren ilk müzisyen oldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:11
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Taylor Swift ABD müzik listelerinde İlk 10'u ele geçiren ilk müzisyen olarak tarihe geçti

Taylor Swift tarih yazdı. ABD müzik listelerinde İlk 10'u ele geçiren ilk müzisyen oldu
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Amerika'da daha önce Eylül 2021'de Kanadalı rap şarkıcısı Drake dokuz şarkıyla "Top 10" listesinde en fazla şarkısı olan müzisyen olmuştu. 1964'te ise İngiliz Beatles grubu sekiz şarkıyla listede yer almıştı. 

Swift'in liste hakimiyeti, 2022'nin en çok satan albümü "Midnights" sayesinde oldu.Swift, Twitter hesabında paylaştığı mesajda, 10. albümünde ilk 10'da yer aldığı bilgisini paylaşıp "Sevinçten deli oldum" diye yazdı.

Aynı zamanda şarkı sözü yazarı ve besteci olan 32 yaşındaki Swift'in "Anti Hero" şarkısı ilk sıraya yerleşti ve şarkının nakaratları (Ben geldim. Selam. Sorun bende) kısa sürede Tik Tok'ta trend oldu. Midnights albümündeki 13 şarkının tamamı ilk 15'e girdi.

ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI 

Swift'in yeni albümünü Ağustos'ta New Jersey'de 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'nden hemen önce açıklamasını, hayranları arasında şaşkınlık yaratmıştı. Şarkıcı bu albümü "ömrümde yaşadığım 13 uykusuz gecenin hikayesi" olarak niteledi ve "korkular ve tatlı rüyalar içeren bir yolculuk" olarak adlandırdı.

ABD'de 1,4 milyon satan albümün bir milyondan fazlasının CD ve plak şeklinde olması, online müzik platformlarının yaygınlaştığı bir dönemde görülmemiş bir rakam olarak değerlendiriliyor. Midnights albümünün İngiltere'deki satışları da 200 bini aştı. Bu sınırı en son İngiliz şarkıcı Adele '30' albümüyle geçen yıl aşmıştı.


 

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