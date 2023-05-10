Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasında, 20 hava aracından 15'inin, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtti.

Açıklamada, 5 "J-16" savaş uçağı, 5 "H-6" tipi bombardıman uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye, "Y-8 EW" tipi erken uyarı, "Y-8 RECCE" tipi keşif uçakları ile "WZ-7" tipi silahlı ve "BKZ-005" tipi silahsız askeri dronların ADIZ'ın güneybatı ve güneydoğusuna uçtuğu kaydedildi.

Çin, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, ADIZ'ı ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

(AA)