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Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 28 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:21
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Tayvan: Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
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Bakanlığın açıklamasında, 28 hava aracından 16'sının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 1 "SU-30", 2 "J-10", 4 "J-11", 4 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı, "CH-4" ve "WZ-7" tipi silahlı, "BKZ-005" tipi silahsız askeri dronlar ile "Z-9" tipi askeri helikopterin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve ADIZ'ın güneybatı bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Ada çevresinde tespit edilen 28 hava aracı ve 4 geminin elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Bakanlık, 1 Mart'ta 25 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin, 2 Mart'ta ise 25 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin, 4 Mart'ta ise 24 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bildirilmişti.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)

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