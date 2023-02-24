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Tayvan ülkeye gelen yabancı turistlere para verecek

Pandemi sonrası turizm sektörünü canlandırmak ve turizm harcamalarını artırmak isteyen Tayvan harekete geçti. Tayvan ülkeye gelen her yabancı turist başına 5 bin NTD ( 3 bin 93 TL) verecek.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:32
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Tayvan ülkeye gelen yabancı turistlere para verecek

Tayvan ülkeye gelen yabancı turistlere para verecek
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Uzak doğu ülkesi Tayvan Meclisi geçtiğimiz salı günü yapılan oturumunda, "Pandemi sonrası ekonomik ve sosyal dayanıklılığın güçlendirilmesine ve ekonomik sonuçların herkes için yarar sağlamasına ilişkin özel düzenlemeler" başlıklı yeni ekonomik destek paketini açıkladı. Açıklanan paket içinde turist sayısını arttırmak için ülkeye gelen her yabancı turist başına 5 bin NTD (3 bin 93 TL) para ödeneceği belirtildi. Pakette ayrıca Tayvan vatandaşları ile kriterleri sağlayan yabancılar için 6 bin NTD (3 bin 712 TL) vergi iadesi desteğinin de olacağı bildirildi.

Tayvan Turizm Ulaştırma ve İletişim Bakanı (MOTC) Wang Kwo-tsai ekonomik destek paketi hakkında basına bir açıklama yaparak detaylı bilgi verdi. Bakanlık olarak sınırların açılmasından itibaren her türlü destek ve fonların aktif hale getirildiğini belirten Wang, pandemi sonrası teşvik yasası için 380 milyar NTD’lık (230 milyar TL) bir kaynağın bütçeye dahil edildiğini söyledi. Turizm sektörünün toparlanmasını hızlandırmak için yabancı turistlerin Tayvan’a seyahatini teşvik etmek istediklerini ifade eden bakan, sırasıyla turist gruplarının gelişini hızlandırmak ve otel kapasitelerini hedeflenen rakamlara çekmeyi planladıklarını söyledi.

Wang, planlanan stratejiler içinde yabancı turistler için 5 bin NTD (3 bin 93 TL) nakit harcama desteği, seyahat acentelerinin Tayvan’a getirdiği her tur grubu için de 10 bin NTD (6 bin 187 TL) ila 20 bin NTD (12 bin 375 TL) sübvansiyon vereceklerini ifade etti. Wang, tüm bunlara ek olarak otel hizmetlerinin kapasitesini artırmak için, işverenlerin yeni kat hizmetleri ve temizlik personelinin maaşını belirli bir düzeye yükseltmesi halinde, MOTC’nin her işverene işçi başına aylık 5 bin NTD (3 bin 93 TL) ikramiye vereceğini söyledi. (İHA)

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