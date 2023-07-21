Tayvan'a İhraç Edilen Yumurtalarda İddialara İlişkin Tarım ve Orman Bakanlığı İnceleme Başlattı

Yapılan açıklamada, medya organlarına yansıyan haberlerde, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda "nitrofuran" maddesi tespit edildiği belirtildi. Bu maddenin, Türkiye'de yumurta elde edilen tavuklar dahil, gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımının yasak olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "nitrofuran" maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dâhil gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımının yasak olduğu ve kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" çerçevesinde işlem uygulandığı ifade edildi.

Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığa herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Tayvan'a gönderilen yumurtalarda iddia edilen maddenin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. Eğer yumurtaların üretiminde bu zararlı madde tespit edilirse, ilgili kişiler hakkında gerekli işlemlerin yürütüleceği ifade edildi. Konuyla ilgili incelemeler devam ederken, kamu sağlığı ve gıda güvenliği ön planda tutularak gerekli tedbirlerin alınması amaçlanıyor.