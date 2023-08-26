Türkiye'ye iade edilen 127 ton zehirli yumurtaya ne oldu? Türk vatandaşlarına mı yedirdiler?

Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği ve içeriğinde kansorejen madde tespit edildiği gerekçesiyle iade edilen 127 ton yumurtalara ne olduğu belirsizliğini koruyor.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tarım Bakanlığı’na, yumurtalarla ilgili ne işlem yapıldığını sordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kılıç, yumurtaların iç piyasada satışa sunulduğu iddialarını gündeme getirdi.

Kılıç, şunları söyledi:

“Tayvan Gıda Dairesi, Türkiye’den gönderilen yumurtalarda nitrofuran isimli yasaklı bir madde tespit etti. Nitrofuran Türkiye’de de Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir madde. Olayın basın yayın organlarında yer almasının ardından Tarım Bakanlığı inceleme başlattığını açıkladı. Tayvan’a gönderilen yumurtaların ihracatçısının İzmir menşeili bir firma olduğu resmi belgelerden ortaya çıktı. Aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine karşın, Tarım Bakanlığı’nın bu konudaki sessizliği kamuoyundaki kaygıları arttırmaktadır. Tarım Bakanlığı sessizliğini korudukça İzmir başta olmak üzere yurt genelinde halkın gıda güvenliğine ilişkin kaygılar ayyuka çıkmıştır. Tarım Bakanlığı’nı bu konuyla ilgili derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz.”

“TAVUKLAR DA İNCELENSİN”

Sevda Erdan Kılıç, Tayvan’ın içinde kanserojen madde tespit ettiği yumurtaların elde edildiği tavukları da gündeme getirdi.

Kılıç, “Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani bu madde tavuklara verilmiş, bu nedenle yumurtada da tespit edilmiş. Peki bu tavuklar ne oldu? Tarım Bakanlığı yumurta ile ilgili inceleme başlatıldığını söylüyor ama aradan geçen süre içinde acaba bu firma kanserli tavukları iç piyasaya sürerek, yurttaşların tüketimine göz yummuş mudur?” diye konuştu.

FİRMA HALA ÇALIŞIYOR

Yumurta ve tavukların ihracatçısı olan İzmir menşeili firmanın hala faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Kılıç, Tarım Bakanlığı’nı bu firmanın ismini kamuya açıklamaya davet etti.

Firmaya ilişkin denetim faaliyetlerinin de bir an önce yapılmasını isteyen Kılıç, “Kanserojen gıda ürettiği ortaya çıkan bu firma nasıl hiçbir şey olmamış gibi faaliyetlerine devam edebiliyor? İzmirlilerin hiçbir şeyden haberi yok. İzmirli yurttaşın yanı başında faaliyet gösteren firmanın ürününü Tayvan almıyor, ama firma İzmir’de mahalleliye satış yapabiliyor” dedi.

TAĞŞİŞLİ ÜRÜN LİSTELERİ AÇIKLANSIN

Tarım Bakanlığı’nın daha önce Taklit ve Tağşişli Ürün Listelerini açıkladığını anımsatan Kılıç, söz konusu listelerin tam 17 aydır yayınlanmadığına dikkat çekti.

Kılıç, “Tarım Bakanlığı’nın verilerine baktığımız zaman her ay yayımlanan Tağşişli Ürün Listesi’nin en son 2022 yılının Mart ayında yayınlandığını tespit ettik. Bu listelerde firma adı, ürün markası ve üretimdeki uygunsuzluk nedeni açıkça yer alıyordu. Basın yayın organları da bu listeleri haberleştirerek, kamuoyunu uyarıyordu. Bu listelerin yayımlanması firma isimlerinin açıkça ifşa edilmesi nedeniyle dolaylı bir denetim mekanizması da sağlıyordu. Ama gelin görün ki; Tarım Bakanlığı 17 aydır bu uygulamayı kaldırdı. Acaba halkın gıda güvenliğini tehdit eden firmalar Bakanlık üzerinde bir baskı mı kurdu? Neden bu yayınlar birdenbire durduruldu? Yoksa Tarım Bakanlığı artık denetim yapmıyor mu? AKP’nin liyakatsiz kadroları, bir kez daha ülkedeki tek ucuz şeyin insan sağlığı ve hayatı olduğu gerçeğini yüzümüze vurmuş oldu” diye konuştu.

YUMURTALARA NE OLDU?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Bakanlığınız tarafından yapılan açıklamada Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığınıza herhangi bir bildirimde bulunulmadığı dile getirilse de basın yayın organlarında yer alan haberleri ihbar kabul ederek resen harekete geçtiniz mi? Bu kapsamda, Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi ile iletişime geçerek, ihracatı ve üretimi yapan firmalar hakkında bilgi istediniz mi? Bakanlığınıza ne yanıt verildi?

Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi’nin Türkiye’den ithal edip kanserojen madde tespit ettiği 127 ton yumurtanın akıbeti ne olmuştur? Bu yumurtalar iade edilmiş midir? Eğer iade edildiyse bu yumurtalar ihracatçı şirkete mi iade edilmiştir? İade edilen yumurtalar ihracatçı şirkete iade edildiyse, bu şirket tarafından imha mı edilmiştir yoksa iç piyasaya mı sürülmüştür? Tarım Bakanlığı, söz konusu 127 ton yumurtanın takibini nasıl yapmıştır ve hangi sonuçlara ulaşmıştır?

Kanserojen madde bulunması nedeniyle iade edilen yumurtalar içinden Tarım Bakanlığı, numune almış mıdır? Alınan numuneler üzerinde inceleme yapılmış mıdır? Bu incelemenin sonuçları nedir?

TAVUKLAR İÇ PİYASAYA MI SÜRÜLDÜ?

Yumurtalarda kanserojen madde bulunmasının yumurtayı üreten tavuklara yasaklı olan nitrofuran isimli maddenin verilmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bakanlığınız tarafından, ihracatçı şirketin elinde bulunan ve yumurta üretiminde kullanılan bu tavuklar üzerinde de ayrı bir inceleme yapılmış mıdır? Bu incelemenin sonuçları nelerdir? Kanserojen madde bulunan yumurtaların elde edildiği tavukların akıbeti nedir? Bu tavuklar takip edilmiş midir? Tavukların aynı şirket eliyle iç piyasaya sürüldüğü iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

NE OLDU?

Temmuz ayında Türkiye'den 127 ton yumurta satın alan Tayvan hükümetinin Tarım Bakanı Chen Chi-chung, Türkiye’den satın alınan yumurtalarda yasaklı bir madde olan nitrofurans izine rastlandığını açıkladı. Chi-chung, “Hükümet Türk tedarikçiden anlaşma kapsamında bunu telafi etmesi için talepte bulunacak” dedi.

Söz konusu madde ülkemizde tavukların verimlerinin artması ve hastalıklara direnç kazanmaları için verilen bir antibiyotikte bulunuyor ve bu madde Türkiye'de yasaklılar listesinde değil. Temmuz ayının başında kontrol edilen yumurtaların hepsinin imha edildiği açıklanırken Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi bunların yerel piyasaya sürülmediğini de duyurdu.

Tayvan hükümeti adına Türk yetkililerle iletişime geçecek Tayvan Ulusal Hayvancılık Endütrisi Kurumu CEO’su Peter Chen, ülkenin yaklaşık 160 bin dolar zararda olduğunu açıkladı. Chen, “Türkiye’den satın alımlar Haziran sonunda durduruldu ve hükümet ABD’den ithal etmeye yöneldi” dedi.