Tayvan'da Han Kuang askeri tatbikatı başladı

Tayvan ordusunun her yıl düzenlediği askeri tatbikat "Han Kuang'ın" ilk gününde, Ada'daki tüm birliklerin askeri kabiliyetleri test ediliyor.

KAYNAK: İHA
Tayvan'da Han Kuang askeri tatbikatı başladı

Tayvan Savunma Bakanlığına göre, 1984'den beri her yıl düzenlenen tatbikatların 39'uncusu 5 gün sürecek ve tatbikatta hem gerçek mühimmat kullanılacak hem de bilgisayar üzerinden savaş denemeleri yapılacak.

Çıkarma ihtimaline karşı askerlerin savunma kabiliyetlerinin gözlemleneceği tatbikatta, Tayvan Hava Kuvvetlerinin savaş jetleri, "işgal simülasyonu" kapsamında Tayvan'ın doğusundan batısına kadar uçtu.

Bakanlık, 27 Temmuz'a kadar 46 hava savunma tatbikatı düzenleyeceklerini ve tatbikatlar sırasında sivillerin kapalı alanlara sığınması gerektiğini duyurdu.

ÇİN'İN 11 UÇAĞI TAYVAN "HAVA SAVUNMA TANIMLAMA SAHASINA" GİRDİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait 11 uçağın Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği ve 6 geminin Ada etrafında gezindiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın en büyük gemilerinin, Ada etrafında "düşman güçlere karşı koymak ve işgali yavaşlatmak için mayınlar yerleştirmeye hazırlanmak" üzere seyre çıktığı kaydedildi.

Savunma tatbikatlarının ilk kez Ada'nın en kalabalık havalimanlarından Taoyuan Uluslararası Havalimanı ile Taitung Havalimanı'nda gerçekleşeceği bildirildi.

TATBİKATLAR DEVAM EDERKEN BİR MÜHİMMAT DEPOSUNDA 9 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Focus Taiwan'a yaptığı açıklamada, Ada'nın başkenti Taipei yakınlarındaki Hsiang Feng askeri üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamada, patlamanın teknik personelin denetleme yaptığı sırada gerçekleştiği ve yaralanan 9 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, patlamanın sebebine dair araştırmaları sürdürüyor.

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