Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı

Tayvan’ın Keelung şehrinde bir dağ yolunun geçişinde gerçekleşen toprak kaymasında 4 kişi yaralanırken birçok araç toprak altında kaldı.

Tayvan’ın kuzeyinde bulunan Keelung şehrindei deniz kıyısında yer alan bir dağ yolunun geçişinde toprak kayması meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası ve toprak yığını sebebiyle 9 araç, bir kamyon ve bir de motosiklet toprağın altında kaldı.

Kurtarma ekipleri tarafından dronlar ve özel eğitimli köpeklerle arama çalışmaları başlatılırken 4 kişi sıkıştıkları araçlardan yaralı olarak kurtarıldı. Felaket anları, anbean kaydedildi.


Tayvanlı yetkililer, toprak kaymasının yüksek ihtimalle Hualien ilçesindeki depremler ve son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken yaralı kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


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