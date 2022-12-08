Tayvan'dan TikTok ve Çin kökenli bazı uygulamalara kısıtlama

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, Dijital İşler Bakanlığı yetkilileri, ulusal bilgi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı uygulamaların kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bytedance'in TikTok, onun Çin versiyonu Douyin ve Xingin'in instagram benzeri sosyal medya ve e-ticaret platformu Xiaohongshu, tedbir getirilen uygulamalar arasında yer aldı.

Tedbirin, Hükümete Bağlı Kurumlarda Bilgi Güvenliğine Zararlı Ürünlerin Kullanımı Kısıtlamasına Yönelik İlkeler Yönetmeliğinde ekimde yapılan değişiklikle Çin ana karasında geliştirilen tüm yazılımların yasaklanması kapsamında alındığı duyuruldu.

FBI'dan TikTok açıklaması

ABD'de Texas, Maryland, Güney Carolina ve Güney Dakota eyaletleri, TikTok'ın eyalet yönetiminin tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanımını, siber güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasaklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, geçen hafta yaptığı açıklamada sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu belirtmişti.