Tayyip Erdoğan Galatasaray'a neden teşekkür etti? Fatih Altaylı açıkladı

Erdoğan Galatasaray'a teşekkür etti.

Peki bu teşekkürün nedeni neydi?

Bu sorunun cevabını gazeteci Fatih Altaylı verdi. Altaylı, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında adı geçen Aykut Kocaman'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Altaylı'nın o yazısı:

Ali Koç’un Fenerbahçe’ye getireceği teknik direktör tarifi pek çok farklı ismi heyecanlandırdı.

Bunlar arasında Aykut Kocaman da vardı.

Bazıları dedi ki, “Onca laftan sonra Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye gelir mi!”

Bence gelir, hiç de sorun olmaz.

Mehmet Şimşek, Erdoğan kabinesine geri geldiyse, Aykut Kocaman da Fenerbahçe’ye gelir.