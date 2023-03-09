Kaymakamlığın yasak kararını delen kadınlar Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor sloganı attı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüne "Tayyip kaç kaç! Kadınlar geliyor!" sloganı damga vurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararının ardından kadınların İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkışlarına izin verilmedi. Bunun üzerine kadınlar, Cihangir Katlı Otoparkı önünde bir araya geldiler.

HEP BİR AĞIZDAN BAĞIRDILAR

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na çıkan yollar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarında metro durdurulmadı. Bu yöne gidecek yolcular ya bir durak önce ya da bir durak sonra inmek zorunda kaldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 21'incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde kadınlar "Tayyip kaç kaç! Kadınlar geliyor!" ve "Öfkeliyiz, yastayız" sloganları attı.