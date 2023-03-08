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8 Mart'ta kadınlara söz verdi. Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde CHP Genel Merkezi’nin kadın emekçileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla 8 Mart, sizin açınızdan da bizim açımızdan da daha anlamlı bir tarih olacak” dedi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 21:30
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

8 Mart'ta kadınlara söz verdi. Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı
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(ANKA)- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde CHP Genel Merkezi’nin kadın emekçileri ile bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de katıldı.

Böke, “Sayın Genel Başkanımız; depremzede kadınlara, her birinizden Hatay bölgesinde bir depremzedeye bir bağış yaptı. Birer destek paketi iletildi. Ben de hepimiz adına, Sayın Genel Başkanımıza bu güzel hareketi için teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte mücadele etmekten, hepimiz onur duyuyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Böyle bir şey yapalım’ dedi. ‘Çok mutlu olurum’ dedim. Onlar da depremzede bir kadına yardım yapmak isterler. Burada bulunuşumuzun temel nedeni de o.

Verdiğiniz katkı için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bu katkılar, mutlaka bölgede bir başka kadına ulaşacaktır. Kadın dayanışması için güzel bir çaba. Bugün sizin gününüz, kadınların günü. Yaptığınız katkı için hepinize yürekten teşekkür ederim.”

Böke ise “Bir sonraki 8 Mart’ı da özgürce meydanlarda kutlayacağız, Sayın Cumhurbaşkanım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla 8 Mart, sizin açınızdan da bizim açımızdan da daha anlamlı bir tarih olacak” dedi.

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